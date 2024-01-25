ТОП-самых удивительных случаев спасения животных от зоозащитницы Саплиной из Нижнего Новгорода

Зоозащитница из Нижнего Новгорода Лара Саплина рассказала, как приходится иногда импровизировать, чтобы сотрудники различных ведомств помогали в поисках или освобождении животных, которые попали в беду. Например, когда у нее не получилось вытащить из узкого бетонного проема кота, девушка сымитировала, что также застряла и вызвала МЧС, пишет NewsNN .

«Говорят, что хитрю. А потом мы вместе с ними спасаем животное, радуемся, что операция прошла успешно, и они мне пожимают руку», — рассказала NewsNN Лара Саплина о реакции МЧС на подобные вызовы.

Иногда возникают проблемы другого рода. Животное остается изолированным в подвале дома, но жители не разрешают срывать замок с двери. Тогда приходится вызывать сотрудников полиции. Они разрешают демонтировать замок. Зоозащитница подписывает бумагу, что обязуется за собственные средства установить новый замок.

Бывает, что сотрудники спасательных служб сами обращаются за помощью. Во время лесных пожаров спасатели сообщают, если страдают звери. Так, активистка лечила ежей, которым потом подыскивала новый дом или же возвращала маленьких хищников в естественную среду обитания.

Девушка рассказала об одном из самых запоминающихся случаев:

«Это было в 2019 году, когда мы ездили на живодерню Татьяны Просовой в Городецкий район. Это известный кинолог, которая занималась разведением овчарок. Когда мы ворвались туда, я впервые увидела, что собаки лежат как в гробу — в досках заколоченных. Мы ломали доски, чтобы вытащить животных. Они были с пролежнями, с отнятыми лапами, лежали в своих фекалиях и кормили щенков. Когда я увидела глаза одной из сук, было такое чувство, что она как будто просила: «Лара, спаси моих детей». До сих пор слезы на глазах, когда вспоминаю…», — рассказала зоозащитница Саплина.

Зоозащитница из Нижнего Новгорода поняла, что не сможет заниматься ничем другим еще в детстве. Она стала свидетелем, как мужчина закопал живых щенков. Будучи 13-летним подростком, раскопала животных и принесла домой, где выхаживала вместе с бабушкой.

Ранее стало известно, что в подмосковном Щелкове в вентиляционную шахту упал кот. Владелица пострадавшего питомца рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как спасали домашнего питомца, и что чувствовала в этот момент.