Си Цзиньпин провел встречу с руководством Евросоюза

Председатель КНР Си Цзиньпин провел двустороннюю встречу с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета (ЕС) Антониу Коштой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

В ходе переговоров, точная тема которых остается закрытой для прессы, лидеры обсудили укрепление многостороннего сотрудничества и обменялись мнениями по ключевым глобальным вопросам.

На фоне приближающегося саммита ЕС-КНР китайская сторона подтвердила готовность отстаивать принципы многосторонности и партнерства. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Китая Го Цзякунь 22 июля отметил, что Пекин рассчитывает на совместную работу с Европейским союзом над решением общих вызовов.

Накануне Bloomberg сообщал о намерении китайского руководства сократить формат саммита с двух дней до одного, что и отразилось в измененном графике визита — фон дер Ляйен и Кошта провели только пекинскую часть поездки, без запланированного 25 июля визита в Хэфэй.

Ранее министр коммерции КНР Ван Вэньтао резко осудил санкции Евросоюза против России и китайских банков.