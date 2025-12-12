Португальский защитник «Лацио» оказался самым популярным футболистом в штате Мэн

Американский портал FBREF подвел итоги ежегодного исследования о том, профиль кого из футболистов чаще всего запрашивали пользователи на сайте в разных штатах США.

Практически во всех штатах первое место по запросам заняли Криштиану Роналду или Лионель Месси — у португальца небольшое преимущество. Роналду победил в Калифорнии, Техасе и большинстве восточных штатов. Месси оказался популярнее в северных штатах и, конечно же, во Флориде — аргентинец выступает за базирующийся в штате «Интер Майами». С рядом поправок можно сказать, что Роналду пользуется большей популярностью в демократических штатах, а Месси — в республиканских.

Только в двух штатах американцы отошли от стереотипов. В маленьком Мэриленде самым популярным футболистом стал Мохамед Салах, но главным сюрпризом оказалась «победа» в штате Мэн на северо-востоке США португальского защитника «Лацио» Нуну Тавареша.

На платформе Reddit феномен Тавареша с юмором объяснили так: в штате Мэн только один человек пользовался FBREF, и, скорее всего, он искал профиль хоккеиста «Торонто Мейпл Лифс» Джона Тавареса.

25-летний Нуну Тавареш, помимо «Лацио», выступал за «Арсенал», «Марсель» и «Бенфику». В текущем сезоне он сыграл 10 матчей за «Лацио» и отметился одной голевой передачей.

