Toyota на основании параллельного импорта возобновила продажи авто в РФ

По информации издания, новые автомобили Toyota россияне могут приобрести в московском автосалоне дилерского холдинга «СП Бизнес Кар», который частично принадлежит концерну Toyota Motor. 6% акций являются собственностью менеджмента российского дилерского холдинга Toyota.

По данным издания, ассортимент автомобилей широкий. Предложены модели, выпущенные в разные годы. Согласно данным VIN-номеров автомобилей, часть моделей поставляется с японских заводов, другая часть — импортируется с китайского завода.

Телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес» обратил внимание, что говорить о возращении бренда в РФ преждевременно.

«Компания возобновила продажи новых авто через „прокладку“ — дилерскую „СП Бизнес-Кар“. Однако это не возобновление официальной работы Toyota в РФ, а параллельный импорт», — пояснил телеграм-канал.

По информации канала, Land Cruiser Prado выставлен на продажу в московских салонах от 10,7 млн руб., а RAV4 — от 5,7 млн. Предложены также другие модели автомобилей.

Ранее сообщалось, что ненужные китайцам автомобили начали возить в Россию.