Ненужные китайцам автомобили начали возить в Россию

На китайском авторынке сформировался значительный объем практически новых автомобилей, формально числящихся как подержанные, хотя фактически не имеющих пробега. Эта аномалия возникла из-за стремления автоконцернов искусственно завысить показатели сбыта в условиях недостаточного реального потребительского спроса. Определенная доля этих машин уже начала проникать на российский рынок, сообщили «Известия».

О необычной ситуации с подержанными, но неиспользованными автомобилями сообщил глава совета директоров Great Wall Motors Вэй Цзяньцзюнь в интервью Sina Finance. По его информации, на крупных платформах по торговле автомобилями с пробегом, таких как DoCar, Guazi и Xianyu, действуют тысячи продавцов, предлагающих такие автомобили. Формально эти транспортные средства зарегистрированы как «б/у», но их реальный пробег либо минимален, либо отсутствует вовсе.

Вэй Цзяньцзюнь отметил, что автопроизводители целенаправленно создают видимость высоких объемов продаж, и не упустил возможности упомянуть своего главного конкурента — китайскую компанию BYD, значительно опережающую Great Wall Motors по продажам.

Для достижения поставленных целей по сбыту производители оказывают давление на дилерские сети, требуя от них наращивания складских запасов. Дилеры, стремясь выполнить план, быстро получить прибыль и скидки от производителя, освобождаются от «зависшего» товара подобным образом.

Источник, работающий в сфере автомобильных продаж в Китае, сообщил Autohome, что дилеры зачастую самостоятельно регистрируют новые машины, а затем перепродают их продавцам подержанных автомобилей. Таким образом, автомобили попадают в статистику продаж, но фактически остаются нереализованными.

Продавцы подержанных автомобилей, в свою очередь, могут использовать государственные программы субсидирования и предлагать покупателям практически новые автомобили по существенно сниженной цене.

Ранее сообщалось, что Россия лишилась статуса крупнейшего покупателя китайских автомобилей.