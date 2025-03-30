Традиционная коллективная молитва ид-намаз прошла на территории Химок

В администрации отметили, что в нынешнем году праздник Ураза-байрам выпал на 30 марта. Согласно мусульманским правилам, празднование сопровождается определенными традиционными обрядами. Так, верующие проводят коллективную праздничную молитву. В этот день принято выбирать из гардероба самую лучшую одежду. После завершения утренней молитвы мусульмане собираются за праздничным столом вместе с родственниками и друзьями.

В администрации напомнили, что ураза-байрам – исламский праздник, который символизирует окончание поста в священный месяц Рамадан. В этот день на праздничном столе присутствуют традиционные блюда.

«На территории Химок провели традиционную коллективную молитву ид-намаз», — сообщила администрации городского округа Химки.

Ранее сообщалось, что Путин в поздравлении с Ураза-байрамом отметил вклад мусульман в развитие России.