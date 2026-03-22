Трагедия на крыше гаража: в Барнауле погиб ребенок от удара током, второй в больнице

В Центре управления Алтайским краем сообщили о трагедии в Барнауле: один ребенок стал жертвой электротравмы, второй — экстренно госпитализирован. Об этом сообщило РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что мальчики 2014 и 2016 года рождения в момент удара током находились на крыше гаража. Они зацепили электропровод. Старший товарищ погиб на месте происшествия, младшего доставили в больницу для оказания квалифицированной помощи.

В центре сообщили, что состояние пострадавшего школьника оценивается как удовлетворительное. Законные представители несовершеннолетнего отказались от госпитализации. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. В рамках возбужденного уголовного дела (причинение смерти по неосторожности) они выясняют все обстоятельства трагического инцидента.

«Прокуратура Алтайского края поставила на контроль установление обстоятельств гибели ребенка в городе Барнауле. Территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних. Поставлено на контроль принятие процессуального решения», — говорится в сообщении.

