Трагедия на станции «Котельники»: что известно о гибели молодого человека, попавшего под прибывающий состав

Утром в субботу, 28 марта, в московском метро пассажир, попавший под колеса поезда, скончался. Об этом «Российской газете» сообщил осведомленный источник, который также проинформировал, что 21-летний житель города в день трагедии отмечал день рождения.

По данным издания, трагедия случилась около семи утра на станции «Котельники». По имеющимся данным, 21-летний пассажир, находясь на платформе, случайно оступился и оказался под прибывающим составом. Прибывшие на место медики лишь констатировали гибель молодого человека. Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщали, что из-за нахождения человека на путях приостановили движение поездов на участке между «Жулебино» и «Котельниками». Вход на станцию «Котельники» временно закрывали, для пассажиров запустили бесплатные автобусы, следующие по маршруту метро. Вскоре станцию открыли, а движение поездов вернулось к обычному графику.

