В севастопольской квартире, где произошел взрыв, нашли останки 20-летнего юноши

В Севастополе продолжают выяснять обстоятельства взрыва, произошедшего в ночь на 24 марта в многоэтажном жилом доме на улице Корчагина, пишет газета «Комсомольская правда». По информации регионального управления Следственного комитета России (СКР), число погибших увеличилось до двух человек.

Во вторник, 24 марта, сообщалось о гибели женщины — 50-летней хозяйки квартиры, где произошел взрыв. Теперь ДНК-экспертиза подтвердила, что обнаруженные на месте происшествия фрагменты останков принадлежат ее 20-летнему сыну. Молодой человек 2006 года рождения после взрыва числился без вести пропавшим.

В результате происшествия пострадали 12 человек, в том числе несовершеннолетние. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Губернатор Севастополя Михаил Развожаев накануне исключил, что причиной взрыва в квартире мог быть газ.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Через некоторое время его дополнили статьей о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее соседи рассказали о семье, в чьей квартире в Севастополе произошел взрыв.