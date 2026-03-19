Трагедия в преклонном возрасте: взрыв унес жизнь 80‑летнего мужчины, его жена в больнице

В Курганской области погиб 80-летний пенсионер. Его супруга госпитализирована, сообщил oilcapital.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным издания, взрыв бытового газа унес жизнь пожилого мужчины. ЧП случилось в частном доме села Шмаково, где проживала супружеская пара преклонного возраста.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сначала прогремел взрыв, а затем вспыхнул пожар. Огонь охватил всего 2 кв.м, и спасатели оперативно справились с возгоранием. Однако при разборе завалов под обломками нашли тело 80-летнего хозяина дома. Он погиб. Его супруга выжила, но получила травмы. Женщину госпитализировали, сейчас она находится под наблюдением врачей.

По информации издания, причины утечки газа и последующего взрыва выясняют специалисты. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи работают на месте, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

