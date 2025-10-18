Трагедия в Стерлитамаке: что известно о взрыве на «Авангарде», унесшем жизни трех женщин

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в своем телеграм-канале проинформировал, что в результате достаточно сильного взрыва на территории стерлитамакского предприятия «Авангард» погибли трое сотрудников.

По информации главы, все погибшие — женщины. У двух погибших остались дети. Самая молодая сотрудница, которая получила несовместимые с жизнью травмы, 2002 года рождения. Родным погибших выплатят компенсацию. Руководство предприятия распорядилось о принятии мер, необходимых для поддержки семей.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — написал глава Республики Башкортостан.

По данным главы, еще пять человек госпитализированы. Состояние двоих сотрудников оценивается как тяжелое, но угрозы их жизни нет. Пациентов перевели в больницу, расположенную в Уфе. Медики оказывают им квалифицированную помощь.

«Благодарю все наши оперативные службы, которые работали здесь всю ночь, пока не вытащили всех пострадавших из-под завалов», — отметил глава.

Глава сообщил, что одно из зданий предприятия, которое имеет дело со взрывчатыми веществами, разрушено. Радий Хабиров опроверг предположение, которое активно распространялось, что взрыв произошел по причине атаки БПЛА. Глава отметил, что чрезвычайная ситуация связана с другой причиной. Ее сейчас выясняют специалисты. В восстановлении важного для России предприятия окажут помощь подрядные организации.

