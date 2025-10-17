Беспилотник ВСУ ранил главу Казинской территориальной администрации в Белгородской области

В Белгородской области зафиксирован очередной инцидент с применением беспилотников. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о том, что под удар дрона Вооруженных сил Украины попал представитель местной власти.

«В результате удара дрона по служебному автомобилю ранен глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа», — написал губернатор в официальном телеграм-канале.

Чиновник, которым оказался Виктор Гоженко, в момент атаки выполнял свои служебные обязанности, совершая объезд подконтрольной территории на автомобильной дороге между населенными пунктами Казинка и Михайловка.

По предварительным данным, которые привел Вячеслав Гладков, в результате взрыва главе администрации были диагностированы осколочные ранения бедра и плеча, а также получена минно-взрывная травма. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали производственное предприятие в Шебекино.