Трамп ответил на критику СМИ о якобы «мягком» отношении к РФ

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News ответил на вопросы СМИ о том, что он занял «мягкую» позицию по отношению к России.

Американский лидер опроверг данное предположение. Он рассказал, что занимает по отношению к РФ достаточно жесткую позицию. Однако добавил, что с президентом РФ Владимиром Путиным у него сложили нормальные рабочие отношения.

«Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным», — заявил Трамп телеканалу Fox News.

В подтверждение своих слов Дональд Трамп напомнил, какие решения он принимал во время работы президентом в свой первый срок. Так, американский лидер ввел против России ряд санкций. Кроме того, было принято много других мер. Например, передача Киеву Javelin и остановка строительства газопровода «Северный поток — 2». Он выразил уверенность, что президент РФ может подтвердить его жесткий подход в отношении к России.

Отметим, что в настоящее время США не снимали санкции с РФ. В одном из заявлений о завершении вооруженного конфликта на Украине американский президент допустил введение дополнительных санкций на случай, если Кремль откажется от выполнения каких-либо важных требований.

Ранее сообщалось, что республиканцы просят Трампа восстановить военную помощь Украине.