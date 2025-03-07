Республиканцы просят Трампа восстановить военную помощь Украине

Так, восстановить помощь ВСУ просят сенатор Том Тиллис, глава сенатского комитета по бюджетным ассигнированиям Сьюзан Коллинс, сенатор Тодд Янг, лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн и другие.

Напомним, в среду стало известно о том, что США перестали предоставлять Киеву данные разведки.

Ранее в США заявили, что сделка по ресурсам не нравится олигархам Украины. Министр финансов Скотта Бессент отметил, что речь идет о тех из них, кто склонен запускать свои руки в казну. Также он говорил о том, что против данной сделки выступает и Россия.