Республиканцы просят Трампа восстановить военную помощь Украине
Трампа просят снова взять Украину под свое крыло
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Некоторые члены Республиканской партии просят президента США Дональда Трампа возобновить поддержку Украины, в том числе снова начать передавать американские разведданные, сообщает Hill.
Так, восстановить помощь ВСУ просят сенатор Том Тиллис, глава сенатского комитета по бюджетным ассигнированиям Сьюзан Коллинс, сенатор Тодд Янг, лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн и другие.
Напомним, в среду стало известно о том, что США перестали предоставлять Киеву данные разведки.
Ранее в США заявили, что сделка по ресурсам не нравится олигархам Украины. Министр финансов Скотта Бессент отметил, что речь идет о тех из них, кто склонен запускать свои руки в казну. Также он говорил о том, что против данной сделки выступает и Россия.