Трамп показал сгенерированное ИИ видео восстановленного США сектора Газа

Президент США Дональд Трамп опубликовал ролик, сгенерированный искусственным интеллектом. В нем продемонстрировано, как могли бы жить жители сектора Газа в случае восстановления территорий американскими специалистами, сообщил РБК.

Видео начинается с кадров разрушенных улиц, по которым ходят вооруженные люди и испуганные дети. А после показано, что могло бы быть. Так, территория превратилась в красивые районы, по которым прогуливаются счастливые люди. Они проходят мимо современных зданий. На берегу Средиземного моря на шезлонгах отдыхают беспечные жители и гости региона.

На видео периодически появляется Дональд Трамп. Его памятник во весь рост золотого цвета размещен на одной из улиц. Мальчик гуляет с воздушным шариком, на котором изображен американский президент. Лично лидер США также появляется на видео. Он отдыхает на берегу пляжа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На территории фешенебельного курорта находится здание с вывеской Trump Gaza.

Ранее сообщалось, что палестинские дети впервые за 15 месяцев смогли пойти в открывшуюся в Газе школу.