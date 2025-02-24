Палестинские дети впервые за 15 месяцев смогли пойти в открывшуюся в Газе школу

Свыше 300 детей в Газе приступили к занятиям в первой за долгое время открывшейся школе, сообщил телеканал Al Jazeera.

По сведениям телеканала, это первое учебное заведение, распахнувшее свои двери в палестинском секторе за последние 15 месяцев, приняв на обучение более 300 школьников.

Подчеркивается, что во время эскалации палестино-израильского противостояния в октябре 2023 года «большинство школ в блокированном секторе было уничтожено из-за израильских авиаударов» и многие семьи с детьми были вынуждены покинуть свои дома. После объявления перемирия в городе Газа возобновила работу палестинская общеобразовательная школа.

Напомним, что ближневосточный регион оказался в кризисе после вторжения 7 октября 2023 года боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося массовыми убийствами мирных граждан и захватом заложников.

В ответ Израиль начал наземную операцию в палестинском анклаве. Военные действия продолжались до 19 января текущего года, когда в Газе было установлено перемирие, согласованное Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что ХАМАС передало Красному Кресту останки четверых израильских заложников.