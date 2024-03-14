Трамп призвал Европу активнее финансировать Украину

Кандидат в президенты США Дональд Трамп высказал мнение, что Европа должна активнее финансировать Украину по двум причинам, сообщили РИА Новости .

Первая причина — несправедливое отношение к американским налогоплательщикам. Вторая — географическое положение стран Европы. Спикер пояснил точку зрения. США выделяют намного больше денег Украине, чем это делают все страны Европы. Возникает диссонанс, почему американские налогоплательщики должны в ущерб своей страны содержать Киев. При этом европейские партнеры выделяют примерно на $100 млрд меньше.

Географическая близость Европы к Украине свидетельствует о том, что страны ЕС в большей опасности, чем США. Трамп задает вопрос, почему же тогда Америка должна главенствовать в вопросе финансирования.

«Это несправедливо по отношению к Америке. Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику», — заявил Трамп.

В таком стиле Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста во время интервью телеканалу Newsmax, продолжит ли его команда финансировать Украину в случае выигрыша на выборах.

Ранее мы сообщали, что Запад, предрекая поражение Украины в зоне СВО, стремится к возобновлению торговых связей с Россией.