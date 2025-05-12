Трамп обвинил Евросоюз в «гадком» отношении к США

В странах Евросоюза относятся к США еще хуже, чем в Китае. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его слова привел ТАСС.

Глава Белого дома выступил на пресс-конференции и раскритиковал торговые отношения, которые существуют между Америкой и Европой.

«Европейский союз во многом является более гадким, чем Китай», — указал он.

Затем Трамп пообещал, что обязательно добьется от Евросоюза значимых уступок в сфере торговли. По его словам, Европа предоставит Америке преференции, снизив таможенные барьеры на продукцию из США. Он добавил, что для этого на руках у Соединенных Штатов есть все нужные карты.

Ранее Трамп заявил, что между США и Китаем сложились прекрасные взаимоотношения. Эти страны уладили между собой все торговые разногласия, благодаря чему им удалось добиться перезагрузки.