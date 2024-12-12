Новоизбранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала Time, проинформировали РИА Новости со ссылкой на сообщение журнала в соцсети X.

Издание отмечает, что в перечне кандидатур на данную роль были многие известные личности, в частности, поддерживающий Трампа во время предвыборной гонки предприниматель Илон Маск, его главный оппонент на выборах — вице-президент США Камала Харрис, премьер Израиля Биньямин Нетаньях, основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг.

«Дональд Трамп — «Человек года» по версии Time», — говорится в сообщении журнала в соцсети X.

На обложке журнала, в котором опубликован рейтинг, изображен Дональд Трамп. Известно также, что в перечень номинантов на звание «человека года» входили многие другие политики, экономисты и комики, известные во всем мире.

Ранее сообщалось, что Медведев допустил возможность урегулирования конфликта на Украине после прихода к власти команды новоизбранного президента США Трампа.

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