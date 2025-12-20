Трамп vs Клинтон: какое «слово на „с“» так и не решился произнести президент США — невольно его остановила жена

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина рассказал об отношении к своему оппоненту на выборах-2016 Хиллари Клинтон, сообщило РИА Новости.

Президент США рассказал, что его супруга Меланья просит его не выражаться нецензурно. Это сдерживает его высказать свое отношение к Хиллари Клинтон. Трамп признался, что считает политика умной женщиной, но «гадкой». Американский лидер высказал мнение, что к такой женщине неприятно возвращаться домой после работы.

«Я хотел использовать слово на "с", моя жена бы не обрадовалась», — признался Трамп.

Американский лидер поделился также и другими своими наблюдениями. По его мнению, когнитивные возможности и интеллектуальный потенциал Хиллари Клинтон, занимавшей в прошлом пост государственного секретаря США, значительно превосходят аналогичные показатели Камалы Харрис, бывшего вице-президента Соединенных Штатов.

«У Хиллари IQ намного выше, чем у Камалы, я бы сказал. Я думаю, что у Хиллари, вероятно, на 50 или 60 баллов выше», — высказал мнение американский президент.

В 2016 году Хиллари Клинтон стала официальным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в США, вступив в политическое противостояние с республиканцем Дональдом Трампом. Клинтон получила более высокую поддержку по общему числу голосов граждан, однако она уступила по системе коллегии выборщиков.

Ранее сообщалось, что Трамп усомнился в умственных способностях Байдена.