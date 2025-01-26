Трамп рассказал, как в Мексике отреагировали на переименование залива

Власти Мексики были в восторге, узнав о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки».

Такое заявление в ходе выступления в Лас-Вегасе (штат Невада) сделал президент США Дональд Трамп.

Глава США также заявил, что в ближайшие несколько месяцев в стране начнется реализация новой налоговой реформы.

«Это будет что-то действительно особенное. Я думаю, для вас это станет значимым событием», – отметил он.

Ранее сообщалось о том, что Мексика отказала США в приеме рейса с нелегальными мигрантами.