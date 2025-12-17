Трамвай‑буксир: специалисты выяснили, что скрывалось за неожиданной остановкой на Искитимском мосту

Жители Кемерова обратили внимание на трамвай, который остановился в центре города, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, один из местных жителей снял на видео, как трамвай прекратил следовать по заданному курсу. Общественный транспорт остановился. Пассажиров на момент съемки в салоне не было. На видео видно, что трамвай буксировал другой трамвай. Инцидент произошел на Искитимском мосту.

Корреспондент Сибдепо разобрался в ситуации. В пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании проинформировали, что на линии произошла поломка. Водитель пытался самостоятельно разобраться в ситуации, но поломка оказалась серьезной.

По данным пресс-службы, неисправный вагон отбуксировали. Специалисты уже отремонтировали трамвай. Им понадобилось около 30 минут. Специалист КЭТКа рассказал, что в настоящее время трамвай следует своему графику. Безопасности пассажиров ничего не угрожает.

