Транспорт замерзал, маршруты изменили: чем Кузбассу запомнился министр Рубан

Издание напомнило, что в должности Рубан пробыл более пяти лет. Одним из реализованных проектов стало появление больших автобусов. Ранее в городах люди добирались до нужной цели на маршрутках. Однако они были маленькими, что создавало большие очереди. Кроме того, транспорт взрывался и часто выходил из строя. Реформу вводили постепенно. Сначала автобусы появились в Новокузнецке, затем — в других городах региона. Вскоре но улицах можно было заметить большие троллейбусы.

«Примечательно, что Сергей Рубан ушел с должности буквально через два дня после очередного подорожания проезда в Кузбассе», — отметил «Сибдепо».

По информации издания, кузбассовцы столкнулись с разными проблемами. Автобусы не были приспособлены к высоким температурам в регионе. Транспорт замерзал, пассажиры тоже мерзли на остановках. В салоне кузбассовцы были вынуждены находиться в духоте. Из-за отсутствия кондиционеров они называли автобусы банями.

По данным издания, некоторые маршруты были изменены. Решение вызвало критику жителей региона. Пассажирам пришлось пользоваться несколькими маршрутами. До сих пор жители Кемерово просят вернуть маршрут № 61, аналогов которому нет.

«Их (горожан. — Прим. ред.) опасения вызывают технические несостыковки и поломки "Волгабасов". В прошлом месяце произошел инцидент в Кемерово рядом с парком Жукова и "Антошкой" с автобусом № 15. Разгерметизировался один из газовых баллонов, из-за чего из транспорта вылетели стекла и произошел небольшой взрыв. А в Новокузнецке немногим ранее на ходу загорелся автобус», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ранее сообщалось, что замминистра строительства КБР подозревают в превышении должностных полномочий.