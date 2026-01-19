Транспортный коллапс в холода: из-за морозов ниже -40° в Кузбассе отменено 377 автобусных рейсов
Фото: [Медиасток.рф]
Экстремально низкие температуры в Кузбассе привели к полному срыву расписания междугородних автобусных перевозок, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По актуальным данным, предоставленным телеканалом «Вести кузбасс» со ссылкой на Государственную пассажирскую компанию «Пассажиравтотранс», из-за аномальных морозов в понедельник, 19 января, не было выполнено уже 377 запланированных отправлений.
Отмены коснулись и ключевых направлений из Кемерова. Были аннулированы рейсы в Белово, Новокузнецк, Прокопьевск и ряд других городов региона. Наиболее уязвимыми оказались маршруты, запланированные на поздний вечер и раннее утро, когда влияние холода на технику и дорожные условия максимальное.
Как пояснили в транспортной компании, подобные решения принимаются исключительно в целях безопасности — как пассажиров, так и водителей. Остановка движения является вынужденной мерой при падении температуры ниже критической отметки в -40°C. Основной удар приостановки движения пришелся именно на междугороднее и пригородное сообщение.
