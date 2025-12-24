Транспортный парк обновился: Дед Мороз в Ступине пересел с оленей

Новогодние волшебники в Ступине обзавелись новым транспортом: на этот раз Дед Мороз лихо рассекал на моноколесе у главной елки, и видео этого момента мгновенно разошлось по соцсетям, сообщил REGIONS. Как выяснилось, моноколесо — лишь один из многих необычных способов передвижения.

Как рассказала руководитель клуба «Бореалис» Ольга Зуйкова, транспортный парк сказочных персонажей в последнее время серьезно обновился. Однако для поездок по самому городу волшебники чаще выбирают более практичные варианты.

«Современные Деды Морозы выбирают разный транспорт: от лошадей и классических собачьих упряжек до верблюдов, квадроциклов и снегоходов», — отметила Зуйкова.

Местные таксисты уже отметили всплеск заказов от необычных пассажиров в предпраздничные дни. Нередко пассажирами становятся Дед Мороз и Снегурочка.

«В декабре и январе часто возим Дедов Морозов со Снегурочками», — поделился таксист Иван.

Классика тоже не забыта. Например, в парке имени Островского, где расположена праздничная резиденция, Дед Мороз традиционно появляется пешком, а для особых случаев пользуется тематическим автобусом «Новогодний экспресс».

Как пояснила Елена Маркова, руководитель агентства праздников «Морковка», вид транспорта подбирают под формат события. Технологичные новинки и традиционные способы перемещения сочетаются, формируя для ступинцев и гостей города уникальные новогодние обычаи.

