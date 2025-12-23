Видео с иллюминацией подмосковной школы привело выпускника к благодарности от администрации

Выпускник центра образования имени Короленко в Ногинске Данил Мильчинский преподнес своей родной школе и городу удивительный подарок, превратив здание в праздничный символ, сообщил REGIONS.

Благодаря усилиям выпускников старинная школа буквально преобразилась. Фасад засверкал праздничной иллюминацией. Внутри, в интерьерах, также зажглись яркие огни. Особенно волшебно выглядит парадная лестница, украшенная россыпью мелких звездочек, и витражные окна, подсвеченные изнутри. Свой проект Данил запечатлел на видео и поделился им в соцсетях.

«Вчерашний школьник, а ныне студент МГТУ им. Баумана самостоятельно закупил новогодние украшения и установил праздничную подсветку вокруг здания школы, превратив ее в настоящее украшение города», — рассказали в школе.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин пригласил инициативного юношу в администрацию и лично вручил ему благодарственную грамоту за проявленную инициативу и трудолюбие.

