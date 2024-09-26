Синоптик Вильфанд анонсировал приход дождей в Москву с 27 сентября

Уже в насупивший четверг, 26 сентября, погодный фон в Москве и по области начнет существенно меняться в более прохладную сторону. Об этом в беседе с «Интерфаксом» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист предупредил, что в этот день на смену ясному небу придет облачность и температура воздуха начнет постепенно понижаться, и уже в пятницу, 27 сентября, вместо недавних «летних» плюс 25 градусов по Цельсию жители столичного региона ощутят плюс 10 — плюс 15. Кроме того, местами зарядят дожди.

«В пятницу все-таки облака будут более плотными, и, наконец-то, пойдет дождь. Сначала он будет не очень большой, местами, но к концу дня умеренный. И в последующем в субботу дождливая погода, временами дождь и в воскресенье», — сказал Вильфанд.

Как отметил метеоролог, за последние три дня нынешней недели в Москве и Подмосковье ожидается выпадение до 20 мм осадков. Данная погода очень комфортна для грибников, подметил собеседник агентства.

«Для кого-то дождь покажется дискомфортной характеристикой. Но, думаю, что очень много грибников обрадуются, потому что после такой теплой, жаркой погоды, когда идет дождь, начинает формироваться грибница. Так что это будет радостное событие», — добавил Вильфанд.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра добавил, что прохлада будет недолгой и со вторника следующей недели столбики термометров вновь поползут вверх, дожди прекратятся, выглянет солнце, а температура воздуха будет на 3–5 градусов выше нормы.

«Так что пока резкого перехода к осени не наблюдается», — подытожил Вильфанд.

Ранее мы писали, что уже на этой неделе москвичи вспомнят, что такое «минус» на термометре.