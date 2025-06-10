«Тратит львиную долю сил»: геронтолог призвал Лещенко отказаться от выступлений на сцене

Профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев высказал мнение, что 83-летнему музыканту Льву Лещенко стоит отказаться от выступлений на сцене, сообщило интернет-издание «Абзац».

По данным издания, во время общения с журналистами народный артист России Лев Лещенко высказал мнение, что представителям творческих профессий следует выходить на пенсию как можно позже. Эксперт Конев данную точку зрения не разделяет. Медик отметил, что человеку старше 70 лет уже тяжело работать.

По мнению эксперта, Лещенко выходит на сцену, потому что иначе жить просто не может. Однако подобные нагрузки негативно влияют на его здоровье. Медик уверен, что сил у народного артиста уже недостаточно.

«Разве он (Лев Лещенко. — Прим. ред.) способен выходить на сцену? Нет, конечно! Но он выходит», — отметил эксперт.

По мнению эксперта Конева, у Лещенко уже не такие голосовые способности, как были ранее. Артист также стал плохо передвигаться.

«Он тратит львиную долю сил, чтобы доказать другим, что он на что-то способен. Это опасно для здоровья», — в беседе с «Абзацем» отметил Конев.

Врач отметил, что многие артисты предпочитают до последних минут жизни выступать на сцене. Под звуки аплодисментов поклонников они уходят в последний путь. Однако с медицинской точки зрения, перегружать организм такими нагрузками — не самое рациональное решение.

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