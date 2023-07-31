Травма руки и подросток на электросамокате: подробности ДТП в Омске
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В Омске подросток на самокате наехал на женщину, в результате чего пешеход получила травму – перелом руки, сообщает gorod55.ru.
Инцидент произошел вечером, 30 июля. Подросток 2007 года рождения передвигался на самокате по пешеходной зоне. Он стал виновником ДТП, наехав на женщину 1987 года. Кроме перелома руки, у пострадавшей зафиксированы многочисленные травмы. В ситуации разбираются правоохранительные органы.
Только с начала лета в Омске в больницу обратилось более 50 человек, которые пострадали из-за наезда людей на электросамокате. С ушибами и переломами пострадавших доставляют в отделение омской БСМП № 1. Сколько происходит ДТП без фиксирования каких-либо повреждений установить невозможно. Бывают и случаи, когда сам водитель электросамоката получает травмы в результате падения. Так, в Омске девочке медики сохранили палец. На нее упал самокат, стоял вопрос об ампутации.
Ранее в Волгограде подросток наехала на 8-летнего ребенка, родственники которого накинулись на девушку и практически устроили самосуд в центре города.