Травма руки и подросток на электросамокате: подробности ДТП в Омске

В Омске подросток на самокате наехал на женщину, в результате чего пешеход получила травму – перелом руки, сообщает gorod55.ru .

Инцидент произошел вечером, 30 июля. Подросток 2007 года рождения передвигался на самокате по пешеходной зоне. Он стал виновником ДТП, наехав на женщину 1987 года. Кроме перелома руки, у пострадавшей зафиксированы многочисленные травмы. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Только с начала лета в Омске в больницу обратилось более 50 человек, которые пострадали из-за наезда людей на электросамокате. С ушибами и переломами пострадавших доставляют в отделение омской БСМП № 1. Сколько происходит ДТП без фиксирования каких-либо повреждений установить невозможно. Бывают и случаи, когда сам водитель электросамоката получает травмы в результате падения. Так, в Омске девочке медики сохранили палец. На нее упал самокат, стоял вопрос об ампутации.

Ранее в Волгограде подросток наехала на 8-летнего ребенка, родственники которого накинулись на девушку и практически устроили самосуд в центре города.