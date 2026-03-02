Травма во время секса: история экстренного спасения в Орехово‑Зуевской больнице

Врачи Орехово-Зуевской больницы провели экстренную микрохирургическую операцию 32-летнему пациенту, поступившему с тяжелой травмой. Мужчина был доставлен бригадой скорой помощи с жалобами на резкую боль, обширный отек и гематому в паховой области. Как выяснилось, причиной стал перелом полового органа, полученный во время близости, сообщил REGIONS.

Промедление с операцией грозило необратимыми последствиями и утратой репродуктивной функции. Хирургическое вмешательство провел кандидат медицинских наук, уролог Никита Наумов. Работа требовала ювелирной точности, и медики справились блестяще.

«Пациент нуждался в экстренном лечении и был прооперирован в течение часа после поступления в стационар. Чтобы вернуть ему возможность вести полноценную жизнь, мы использовали специальный операционный микроскоп и микрохирургические инструменты. С их помощью удалось устранить массивный дефект белочной оболочки, восстановив ее целостность специальными рассасывающимися нитями», — рассказал REGIONS Наумов.

Уже наутро после вмешательства пациент заметил положительную динамику. Восстановление шло без осложнений: боль ушла в короткие сроки, а анатомическая форма была полностью возвращена к исходному состоянию. Через месяц реабилитации все функции пришли в норму, и мужчина смог вернуться к полноценной жизни.

Врачи подчеркивают: ключевую роль сыграло своевременное обращение за помощью — пациент не стал откладывать визит к специалистам.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья придумал интимный способ отсрочки от армии.