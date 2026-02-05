«По сантиметру в год»: житель Подмосковья придумал интимный способ отсрочки от армии

В социальных сетях и на тематических форумах активно обсуждается новый, на первый взгляд абсурдный, способ получить отсрочку от военной службы. Речь идет о плановом хирургическом увеличении полового члена, которое, по задумке некоторых граждан, может стать законным основанием для временной непригодности к призыву, пишет REGIONS .

Инициатором одной из таких идей выступил житель Одинцова Вадим Понамарев.

«Нашел сыну и зятю вариант отсрочки от армии! По сантиметру в год увеличиваем, до 30 лет сын и зять ходят с длинными… После 30 лет можно уменьшить», — раскрыл свой «гениальный» план житель Одинцова Вадим Понамарев.

Идея, вызвавшая бурную дискуссию, имеет под собой определенные юридические основания. Юрист Сергей Самсонов подтвердил, что подобное хирургическое вмешательство действительно считается серьезной операцией.

Однако ключевое слово здесь — «временно». Как пояснил юрист, призывная комиссия может присвоить молодому человеку категорию «Г» (временно не годен к военной службе) лишь на срок от 6 до 12 месяцев для восстановления после операции. Учитывая, что призывной возраст в России длится с 18 до 30 лет, одна такая процедура не может решить вопрос кардинально.

Медицинскую сторону вопроса прояснил уролог-андролог Андрей Шумов. Он объяснил, что популярная операция (лигаментотомия) не создает новую ткань, а лишь высвобождает уже существующую часть органа. При этом идея о ежегодных операциях для продления отсрочки, по словам специалиста, несостоятельна с медицинской точки зрения. Повторное вмешательство возможно лишь в исключительных случаях и не может стать плановой практикой.

«После вмешательства половой орган опускается, создается впечатление удлинения. В течение 4–6 месяцев происходит адаптация тканей, после чего результат стабилизируется и сохраняется», — пояснил REGIONS врач.

Таким образом, хотя теоретически операция и может дать кратковременную отсрочку, рассматривать ее как надежную стратегию уклонения от армии — серьезное заблуждение. Эксперты сходятся во мнении, что подобный «план» не только неэффективен в долгосрочной перспективе, но и сопряжен с неоправданными медицинскими рисками.

