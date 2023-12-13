Травму получил в 2005, а деньги в 2023: Осужденный тюменец добился компенсации

Осужденный житель Тюмени добился компенсации за травму, полученную в 2005 году в исправительной колонии во время столярных работ, сообщает nashgorod.ru . В суд он обратился в нынешнем году. Не с первой попытки, но справедливости россиянин добился.

В 2005 году тюменец выполнял столярные работы в исправительной колонии, которая расположена в Свердловской области. Он получил производственную травму, вследствие чего остался без четырех пальцев на левой руке.

В нынешнем году осужденный подал иск в суд. Он требовал материальной компенсации за травму в размере 1.2 миллиона рублей. Суд удовлетворил просьбу, но частично. Тюменцу могли выплатить только 100 тысяч рублей. Мужчина отказался от получения денежных средств.

Осужденный обжаловал решение суда. Прокуратора поддержала заявителя и направила необходимые документы в суд. Тюменский областной суд признал, что исправительная колония обязана выплатить потерпевшему компенсацию. Теперь мужчине должны перевести 400 тысяч рублей.

Подобный случай - не первый. Периодически на тюремном производстве заключенные получают различные травмы. Есть успешные дела, когда им удается добиться через суд денежной компенсации.

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