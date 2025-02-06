Трех девушек госпитализировали из ТЦ Самары с признаками отравления

В среду, 5 февраля, трех девушек госпитализировали из здания торгового центра в Самаре с признаками отравления, сообщил «Волга Ньюс».

Издание ссылается на собственный источник. В настоящее время официальных комментариев по данному инциденту не поступало. Источник сообщил, что медики оказали помощь трем девушкам в возрасте от 16 до 17 лет.

Предварительно установлено, что подростки отравились таблетками. Скорая помощь приехала к ТЦ «Аврора Молл» ориентировочно в восемь вечера. Санитары увезли трех подростков в больницу им. Середина, где девушкам назначили дополнительное обследование.

Очевидцы происшедшего активно делятся информацией в соцсетях. Издание обнаружило комментарии, в которых девушек подозревают в употреблении запрещенных препаратов. Некоторые посетители пишут, что таблетки подростки запивали алкогольным напитком. Подписчики отнеслись скептически к подобным заявлениям. Они исключают, что девушки могла наглядно пить в общественном месте.

По данным издания, в этот же вечер в городе пострадала еще одна девушка. Со схожими симптомами ее также госпитализировали, но не из здания торгового центра.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области младенец отравился наркотиками.