В Кемеровской области младенец отравился наркотиками

Сообщается, что младенца госпитализировали с признаками отравления марихуаной. По факту инцидента следственные органы возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ).

На данный момент ребенок находится в медицинском учреждении, его жизни ничего не угрожает. Материалы проверки переданы в органы МВД для дальнейшего расследования. Следственные мероприятия и установление обстоятельств случившегося еще продолжаются.

Собственную проверку начала и прокуратура Кузбасса. Она связана с исполнением законодательства о профилактике безнадзорности.

По данным СК по Кемеровской области, семья ребенка характеризуется как неблагополучная. Он проживает с матерью, бабушкой и дедушкой. Мать ребенка ранее не имела проблем с законом и не была судима, а вот дедушка и бабушка неоднократно привлекались к ответственности, в том числе и из-за наркотиков.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать дело о нападении собаки на мать с ребенком в Санкт-Петербурге.