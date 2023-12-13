Трехлетний ребенок и его мать пострадали при пожаре в Новосибирске: загорелась гирлянда

В Новосибирске в многоэтажном доме произошел пожар. В МЧС поделились предварительной версией, что могло стать его причиной, сообщает atas.info . Новогодняя гирлянда плохого качества спровоцировала возгорание. Погибла девушка. Четверо пострадавших.

Квартира загорелась на третьем этажи пятиэтажного дома. Мама и трехлетний сын сумели выбраться из помещения без помощи пожарных. Женщина была доставлена в реанимацию. Она получила многочисленные ожоги разной степени. Малыш также был отправлен в больницу. Его состояние стабильное.

Известно о погибшей девушке. Ее спасатели обнаружили на лестничной клетке. Жительницу дома госпитализировали, но вскоре она скончалась.

Следственно-оперативная группа будет разбираться в причинах пожара. Спасатели рекомендуют приобретать гирлянды в специализированных магазинах, где покупателю выдадут сертификат на товар. Рекомендовано выбирать те электрические приборы, у которых есть предохранитель.

В начале декабря в многоэтажном доме Москвы также был пожар из-за неисправной гирлянды. Соседи вспоминали, как слышали дикие крики детей и почувствовали резкий запах гари. Дети не доехали до больницы. Они скончались в автомобиле скорой помощи. Против их отца возбудили уголовное дело по причине смерти несовершеннолетних по неосторожности.