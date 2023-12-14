Трехлетняя девочка скончалась из-за отказа матери, студентки-медика, от госпитализации

В Омской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в связи с тем, что мать трехлетнего ребенка несколько раз отказывалась от госпитализации. Девочка скончалась в реанимации, сообщает gorod55.ru .

23-летняя мама девочки учится в медицинском колледже. В ночь на 11 декабря ее дочери стало плохо: болел живот и поднялась температура. Девушка вызвала скорую помощь. Ребенку оказали первую помощь и предложили госпитализировать малышку. Мать оказалась.

«Она пообещала вызвать на дом педиатра», — рассказал источник Города55 в экстренных службах.

Утром педиатра девушка действительно вызвала. К этому времени у ребенка появилась сыпь. Доктор также предлагал выписать направление в стационар. Второй раз девушка отказалась.

Позже она вызвала скорую помощь, потому что ребенку стало еще хуже. Сыпь увеличилась. Медики настояли на необходимости везти девочку в больницу. В приемном отделении экстренно направили ребенка в реанимацию.

«Несмотря на все усилия врачей, поздно вечером девочка скончалась», — сообщил собеседник Города55

Инцидент произошел в городе Тара. Девочка скончалась во вторник, 12 декабря.

Осенью в больнице в Томске умерла полугодовалая девочка, поступившая с диагнозом «менингококковая инфекция». Юрист Ксения Корсукова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», грозит ли наказание врачам детской больницы.