«До трех лет лишения свободы»: выяснилось, что грозит врачам больницы в Томске, где умерла полугодовалая девочка

В Томске возбудили уголовное дело из-за смерти полугодовалой девочки от менингококковой инфекции. Следователи считают, что врачи Детской инфекционной больницы имени Г.Е. Сибирцева не оказали должную помощь ребенку.

Мать и ребенок поступили в больницу после заражения опасной инфекцией 13 сентября. Медики не смогли помочь девочке, и вскоре она скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает SHOT.

Юрист Ксения Корсукова рассмотрела ситуацию и рассказала, грозит ли наказание врачам детской больницы.

«Смерть ребенка — это всегда трагедия для родителей. Тем более, если гибель малыша произошла в лечебном учреждении, где родители надеялись найти помощь и поддержку», — отметила Корсукова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, врачи могут понести ответственность, если будет установлено, что девочка умерла из-за ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей.

«Если вина подтвердится, то в соответствии с п. 2 ст. 109 УК РФ виновному лицу грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», — пояснила собеседница.

Юрист подчеркнула, что вина причастных к смерти ребенка лиц будет определена в рамках предварительного расследования.

«Возможно проведение судебно-медицинской экспертизы, которая точно установит причины гибели малыша. На время расследования врачи могут быть отстранены от исполнения своих должностных обязанностей по усмотрению следователя», — заключила Корсукова.

Ранее четырехлетняя девочка из Подмосковья погибла в ожоговом отделении.