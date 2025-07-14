Трехмерная модель сердца и система автоматизации: названы достижения выпускников КузГТУ

Выпускники КузГТУ поделились историями, как они выбирали будущую профессию, чем занимались на протяжении обучения в университете и как намерены использовать полученные знания в дальнейшем, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Выпускница кафедры химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов Кристина Белоусова рассказала, что любовь к изучению химии появилась еще в школьные годы. В университете девушка с радостью получала новые знания и начала работу над проектом по переработке промышленных отходов. Выпускница стала частью научного сообщества. В дальнейшем девушка планирует заниматься реализацией проектов по улучшению экологической ситуации Кузбасса — промышленного региона.

Выпускник направления «Прикладная информатика» Евгений Агибайлов во время обучения в университете создал алгоритм для построения трехмерной модели сердца из снимков компьютерной томографии.

«Мой опыт в КузГТУ открыл для меня совершенно другие горизонты. Я заинтересовался не только программированием, но и тем, как технологии могут изменить медицину. Я научился реализовывать свои идеи и встречаться с профессионалами в области здравоохранения», — рассказал Евгений.

Выпускница института информационных технологий, машиностроения и автотранспорта Лада Лобода представила информационную систему автоматизации. Инновационная система делает протезы более доступными и качественными. Студенческий проект постепенно стал началом предпринимательской деятельности, которую выпускница намерена продолжить.

Ранее сообщалось, что российские вузы переходят на новую систему образования.