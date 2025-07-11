Российские вузы переходят на новую систему образования

С 2027 года российские вузы массово перейдут на новую систему высшего образования. Ведущие университеты страны, включая МАИ и МГУ, начнут переход уже в 2026-2027 учебном году. Об этом сообщает ТАСС.

Российские вузы готовятся к масштабным изменениям: в 2027-2028 учебном году в стране запустят новую систему высшего образования. Первыми на обновленные стандарты перейдут ведущие университеты — эксперимент стартует уже в 2026-2027 году.

Реформа, инициированная указом президента в 2023 году, разделит образование на три уровня: базовое (4-6 лет), специализированное (магистратура, 1-3 года) и профессиональное (аспирантура). В Минобрнауки уверены, что изменения повысят качество подготовки выпускников, а работодатели уже оценили новые программы. Студенты не столкнутся с резкими переменами — реформа будет внедряться постепенно.

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