Трейдер Аникитин: в 2025 году клиенты банков получат 10 трлн руб. в виде процентов по депозитам

Профессиональный трейдер, финансовый аналитик и основатель школы трейдинга в Кирове Александр Аникитин высказал мнение, что ключевая ставка останется на прежнем уровне после очередного заседания ЦБ, которое запланировано на 20 декабря, сообщил newsler.ru.

Эксперт Аникитин рассказал о замедлении кредитования частных лиц и компаний. Это первая причина, которая по его мнению, не позволит ЦБ увеличить размер ключевой ставки.

«По данным Центробанка, в ноябре потребительские кредиты впервые за 2,5 года снизились на 1,7% (м/м) (исключая сезонные изменения). Кредитование для компаний тоже замедлилось до 0,8% по сравнению с 2,3% в октябре», — делится мнением Александр Аникитин.

Второй причиной финансовый аналитик Аникитин считает падение прибыли компаний в нефинансовом секторе. Эксперт ссылается на данные по итогам сентября нынешнего года. По его информации, падение по сравнению с прошлым годом составило 74%. На основании этой информации, трейдер приходит к мнению, что компании прекратили зарабатывать. Кроме того, увеличивается разрыв между спросом и предложением, который провоцирует инфляцию.

«Это серьезный знак не только остановки инвестиций в новые проекты, но и возможного сокращения выпуска товаров и услуг», — отметил эксперт.

Финансовый аналитик считает, что в 2025 году инфляцию также могут спровоцировать свободные деньги, полученные россиянам от процентов по депозитам. По его данным, в этом году клиенты банков перечислят от процентов 7 трлн руб. В 2025 году граждане получат еще на 3 трлн руб. больше, чем в нынешнем году.

«Если повысить процентные ставки, это только увеличит количество денег на депозитах», — делает вывод эксперт.

Ранее во время прямой линии Путин заявил, что Набиуллина не предупреждает его, какой будет ключевая ставка.