Тренд с подвохом: фраза six‑seven напугала пенсионера Балашихи настолько сильно, что он убежал из парка

В подмосковном городе Балашихе фиксируется распространение молодежного тренда. Пенсионер стал объектом провокационных нападок со стороны группы подростков, которые целенаправленно пытались его разозлить, выкрикивая в его адрес ставшую ключевой фразу six-seven, сообщил REGIONS.

«Сегодня, когда я гулял в парке „Пехорка“, мне встретились мальчики лет по 10-11, которые начали кричать мне слова six-seven и агрессивно жестикулировать. Я начал убегать, а они за мной. В итоге я еле убежал», — рассказал автор поста местного телеграм-канала.

Данный мем возник на волне популярности песни Doot Doot рэпера Skrilla в конце 2024 года после публикации видео пользователя Тайлена Кинни. В ролике подросток, имитируя взвешивание, произносит: «Наверное, шесть… шесть… шесть-семь», сопровождая слова ритмичным движением ладоней. Этот жест стал ключевым элементом тренда.

Психолог Марина Гринвальд прокомментировала инцидент в Балашихе. По мнению эксперта, для подросткового возраста характерно сильно выраженное «стадное чувство» — базовая потребность в принадлежности к группе, которая часто проявляется в копировании общих моделей поведения, в том числе заимствованных из Сети.

«Молодежь объединяет чувство бунтарства, единения, легкости воспроизведения слов и юмор этого действия. Плюс эффект залипания и интернациональность мема. Они буквально смеются всем миром. В целом это шалость, довольно безобидная и не имеющие под собой деструктивной основы», — рассказала REGIONS Гринвальд.

Эксперт уточнила, что в ситуациях, когда действия ученика дестабилизируют образовательную среду или создают атмосферу тревоги в классе, педагогам и администрации необходимо незамедлительно реагировать.

Первоочередной мерой, по мнению специалиста, должен стать диалог, направленный на разъяснение неприемлемости такого поведения и его последствий. Если профилактическая беседа не приносит результата, требуется подключение более комплексных воспитательных методик, соответствующих тяжести проступка и индивидуальным особенностям ребенка.

