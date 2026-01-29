Билет в один конец: подростки в Красногорске облюбовали смертельно опасную «горку»

В Красногорске подростки устроили опасное катание с насыпи дублера Волоколамского шоссе в районе фабрики «Конфаэль». Как передает REGIONS , фотографии, сделанные местными жителями и распространившиеся в социальных сетях, вызвали активное обсуждение и тревогу, поскольку подобные развлечения в не предназначенных для этого местах могут привести к тяжелым последствиям, в том числе смертельным травмам.

Случай в Красногорске стал поводом для повторного обращения правоохранительных органов к теме детской безопасности в зимний период. Подмосковная Госавтоинспекция выпустила предупреждение для родителей, напомнив о трагическом инциденте в селе Николо-Урюпино, где 11-летний мальчик погиб, скатившись под машину при катании с горки в неположенном месте.

«Уважаемые родители! Пренебрежение правилами катания может повлечь трагические последствия. В целях предотвращения несчастных случаев расскажите детям о нормах поведения на улицах в зимний период», — отметили в подмосковной Госавтоинспекции.

Полицейские рекомендуют взрослым разъяснять детям, где можно кататься безопасно, не оставлять их без присмотра и обращать внимание на несовершеннолетних, катающихся в одиночестве.

Ситуация в Красногорске типична для многих населенных пунктов в зимний сезон: дети и подростки, ища места для развлечений, часто выбирают стихийные горки вблизи проезжей части, что создает прямую угрозу их жизни. Для муниципальных властей такие сигналы должны становиться поводом для проверки безопасности популярных у детей мест и, возможно, организации официальных, оборудованных горок в парках и дворах.

