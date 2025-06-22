«Тренд уже не остановить»: спрос на тайное увеличение губ среди мужчин вырос на Кавказе

По информации канала, один из популярных блогеров рассказал о своем опыте увеличения губ. После его эксперимента некоторые мужчины, проживающие в республиках СКФО, также стали обращаться к косметологам с подобным запросом. Большинство клиентов — молодые люди с бородами, следующие модным тенденциям.

По данным канала, обычно процедура стоит около 3 тыс. руб. Однако клиенты-мужчины готовы платить намного больше при условии, что специалист не будет разглашать информацию о них. В итоге сумма достигает от 5 тыс. руб. до 20 тыс. руб.

По информации канала, к некоторым косметологам уже стали обращаться местные жители. Они требуют назвать имена их клиентов мужского пола. Однако спрос на процедуру не уменьшается. Ее преимущественно проводят в ночное время суток, чтобы не привлекать внимание земляков.

«Тренд уже не остановить», — сообщил Mash.

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