Стало известно, чем может обернуться новый зарубежный спа-тренд

Среди любителей нестандартного ухода за телом обсуждают новый заграничный тренд — спа-процедуры в компосте. Участникам предлагают погрузиться в теплую смесь из перегноя, кедровых опилок или рисовых отрубей. По словам врача-косметолога Марият Мухиной, это может привести к проблемам. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что применение органических материалов и тепла для расслабления хотя и кажется привлекательным, особенно в условиях стресса и нехватки времени, тем не менее важно учитывать несколько факторов, которые могут оказать негативное влияние на здоровье кожи и общее состояние организма. Так, состав материалов может создавать благоприятную среду для размножения бактерий и грибков, что создает риск пиодермии, кожных инфекций или обострения хронических заболеваний, таких как псориаз или розацеа. Кроме того, высокая температура от разлагающихся материалов способствует расширению пор и усиленному потоотделению. Для жирной кожи это чревато закупоркой пор и появлением акне.

По мнению медика, отдельный риск создают паразиты и кишечные бактерии. Смесь может содержать микроорганизмы, которые способны проникать в организм через кожу или слизистые.

Ранее она подвергла критике тренд на похудение с помощью скумбрии.