Тренер Карпин назвал главное разочарование сборной России в 2024 году

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал , что больше всего в уходящем году его разочаровывали внезапно отмененные матчи.

Тренер Карпин отметил, что не так много достойных соперников, с кем хотелось бы сыграть на поле. Отмена спортивных событий из-за форс-мажора для него, как для тренера сборной, были главным разочарованием 2024 года.

«Сыграть с Таиландом помешал тайфун, с Парагваем — трагедия в «Крокусе»...» — отметил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Тренер национальной команды также отметил, что сорванный матч с «людьми из Пакистана» также вызвал сожаление. На тот момент спортсмены уже прибыли на сбор. Однако, по словам Карпина, отмена игры с Парагваем вызвала еще более неприятные чувства. Тренер назвал команду интересным и сильным соперником.

Журналист «Спорт-Экспресса» располагает информацией, что плотный график парагвайцев позволит встретиться с ними только в 2026 году. Валерий Карпин не смог подтвердить или опровергнуть данные из-за того, что вопрос не входит в зону его компетенции.

Ранее сообщалось, что российские футбольные клубы впервые разработают совместную стратегию до 2030 года.