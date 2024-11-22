Российские футбольные клубы впервые разработают совместную стратегию до 2030 года
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Впервые в истории российские футбольные клубы решили совместно разработать стратегию развития с 2026 по 2030 годы. Об этом сообщил РБК.
На недавней стратегической сессии, организованной клубами РПЛ, обсуждались пути улучшения чемпионата. В мероприятии участвовали все 16 клубов — главе лиги Александру Алаеву удалось впервые собрать их представителей и руководителей ключевых направлений администрации РПЛ вместе.
Озвученные в ходе сессии предложения лягут в основу будущей стратегии, разработка которой намечена на весну 2025 года. Документ будет действовать с 2026 по 2030 годы.
Также выяснилось, что лига отказалась от сотрудничества с консалтинговым агентством, выбрав путь самостоятельного создания документа, который будет учитывать их интересы и видение будущего российского футбола.
Клубы и представители лиги на стратегической сессии РПЛ отметили необходимость в увеличении зрительской аудитории, улучшении качества трансляций, создании новых конкурентоспособных шоу и т.д.
Ранее хоккеист Овечкин выбыл из игры на полтора месяца из-за перелома ноги во время встречи Washington Capitals.