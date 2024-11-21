Тренер Ползикова назвала ТОП-5 упражнений для прокачки мышц ягодиц

Омский фитнес-тренер Анастасия Ползикова составила ТОП-5 упражнений, которые, по ее мнению, помогают быстро накачать мышцы ягодиц, сообщил gorod55.ru.

В ТОП-5 фитнес-тренер Ползикова отнесла следующие упражнения: румынскую тягу, ягодичный мост, болгарские приседания, обратный жим ногами, разгибание бедра в кроссовере. Эксперт отметила, что при условии регулярных тренировок первые результаты можно заметить через четыре месяца.

Фитнес-тренер предупредила, что для роста мышечной массы в среднем понадобится не менее полутора лет. Анастасия Ползикова призвала также уделять должное внимание восстановительному периоду между тренировками.

«Мышцы растут в моменты отдыха, загружать ягодичные мышцы достаточно в среднем раз в 3-5 дней. Необходимо соблюдать режим дня, достаточно спать, минимзировать стрессы, следить за питанием. Без правильного восстановления не будет роста и развития мышц», — добавила фитнес-тренер.

Эксперт также обратила внимание, что каждый человек индивидуален. Важно обращать внимание на свои ощущения и эффект после тренировок, чтобы исключить или добавить какие-либо упражнения из комплекса.

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