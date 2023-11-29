Тренер рассказал, как повышение стоимости абонементов отразилось на заполненности залов

Фитнес-тренер Георгий Гиголаев рассказал, что в ряде тренажерных залов поднялись цены на абонементы, но людей меньше не стало, сообщает rostovgazeta.ru .

Фитнес-тренер объяснил, что экономическая ситуация принуждает собственников тренажерных залов повышать цены на абонементы. Во многих стоимость уже выросла, в некоторых осталась на прежнем уровне. Все зависит от уровня зала. Если клиент выбирает место, где установлены современные тренажеры, то удивляться повышению не стоит.

«Необходимо закупать спортивное оборудование и инвентарь, нести расходы. Ценники на все это выросли. Соответственно, чтобы оставаться на плаву, и спортклубы, и тренеры вынуждены повысить цены.», - рассказал RostovGazeta фитнес-тренер Георгий Гиголаев.

Людей в залах не стало меньше даже там, где цены выросли. Осенью традиционно россияне активно занимаются спортом. Тенденция сохранится до и после новогодних праздников. А вот летом в зал ходит маленькая часть населения. Многие уезжают за город. Некоторые не переносят жары.

Добиться успеха во время сбрасывания лишних килограмм можно при сбалансированном питании и умеренных физических нагрузках. Фитнес-тренер Сердар Каррыев поделился рекомендациями, как грамотно начать занятия спортом новичкам. Подробности – в материале «Подмосковье сегодня».