Тренировка может украсть ваш сон? Объяснение тренера, как найти идеальный вечерний актив

Спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник в беседе с корреспондентом REGIONS поделился мнением, что вечерние физические нагрузки негативно влияют на качество сна. Эксперт рекомендует за два часа до сна отказаться от тренировок.

Тренер Скрипник обратил внимание, что любые рекомендации дают на основании исследований, выявляющих определенные общие для многих людей закономерности. Однако не стоит забывать, что каждый человек индивидуален. Некоторые люди после вечерних тренировок засыпают быстрее, другие же, напротив, испытывают проблемы со сном.

Эксперт отметил, что значение имеет и вид вечерней спортивной активности. Силовые тренировки с отягощением или высокоинтенсивные интервальные тренировки считаются наиболее оптимальным выбором для тех, кто имеет время для занятий только вечером. В случае появления проблем со сном тренер советует выбирать более спокойные тренировки. Отдать предпочтение лучше плаванию, йоге или растяжке.

По словам тренера, проверять реакцию организма на вечернюю тренировку в современном мире можно в домашних условиях. Достаточно воспользоваться устройствами мониторинга сна. Приборы предоставляют информацию о фазах и общем качестве отдыха. На основании полученных данных рекомендовано провести анализ своего дня.

