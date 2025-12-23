Третьи сутки в ледяной воде: продолжаются поиски 9-летнего и 14-летнего мальчиков

Поисковые мероприятия по розыску детей, провалившихся под лед на реке Томь, продолжаются в Новокузнецке уже третьи сутки подряд, сообщил «Онлайн-журнала Сибдепо».

Спасательные работы сконцентрированы в районе Абагура-Лесного, где, по сообщениям местных жителей и добровольцев в соцсетях и мессенджерах, не прекращается активная деятельность по обнаружению пропавших мальчиков 9-ти и 14-лет.

В группах и чатах осуществляется координация волонтерских усилий. Организаторы поисков срочно обращаются к неравнодушным жителям города с призывом оказать помощь. Особенно критически важны сейчас люди, располагающие профессиональным оборудованием — мощными ледобурами, которые необходимы для оперативного создания лунок для последующего обследования речного дна специальными подводными камерами.

На месте происшествия силами местного сообщества уже организован пункт обогрева для добровольцев, участвующих в круглосуточных поисках. О его развертывании и работе в своих сообщениях сообщают сами жители микрорайона.

Ранее сообщалось, что о трагическом инциденте на реке Томь сообщил третий мальчик, который стал очевидцем падения друзей.